MONTECORVINO ROVELLA. IL SINDACO MARTINO D’ONOFRIO: “RINNOVATO GEMELLAGGIO CON SEESEN”

È stato ufficialmente rinnovato il patto di gemellaggio tra il Comune di Montecorvino Rovella e la città tedesca di Seesen, un’unione nata nel 2006 e che continua a prosperare all’insegna della fratellanza e della condivisione culturale.

A suggellare questo momento storico in terra tedesca è stata una delegazione del Comune di Montecorvino Rovella, composta dal Sindaco Martino D’Onofrio, dal Vicesindaco Corrado Volpicelli e dal Consigliere Gaetano Citro.

Ad accoglierli e a fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Seesen, Erik Homann.

Il momento centrale dell’incontro è stato la firma ufficiale del rinnovo del gemellaggio, un atto formale per riaffermare la volontà di proseguire il cammino di amicizia iniziato due decenni fa. Successivamente, la delegazione italiana e quella tedesca si sono recate sul ponte intitolato proprio a Montecorvino Rovella, dove una targa commemorativa segnala a cittadini e visitatori il profondo legame che unisce le due comunità.

In segno di stima e amicizia, sono stati inoltre consegnati alla città di Seesen due doni artistici realizzati da due artisti locali di Montecorvino Rovella, Maurizio Gallo e Ferdinando Vassallo, portando così un pezzo dell’arte e della cultura del territorio in Germania.

Durante le celebrazioni, un pensiero speciale è stato rivolto all’Associazione Seesen, presente all’evento, e in particolar modo al padre fondatore e promotore di questo patto, Antonio Melone.

È grazie alla sua lungimiranza e al suo impegno se nel 2006 è stato possibile stringere questo accordo, un ponte culturale che, a distanza di vent’anni, continua a unire i popoli e ad arricchire le due comunità.