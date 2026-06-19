SAN MARZANO SUL SARNO. FRATELLI D’ITALIA CONTRO IL SINDACO ANNUNZIATA: “SOLDI PER LO STADIO E NON PER LE SCUOLE?”

Fratelli d’Italia esprime la propria netta contrarietà alla decisione dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Annunziata di contrarre un mutuo di oltre 1,1 milioni di euro per il completamento dello stadio comunale. Siamo favorevoli agli investimenti nello sport e alle infrastrutture pubbliche. Lo siamo per convinzione e perché lo abbiamo già dimostrato con i fatti. Nella precedente esperienza amministrativa sono state create le condizioni per investimenti e finanziamenti pubblici esterni per oltre 5 milioni di euro destinati alle strutture sportive del territorio, contribuendo alla riqualificazione e al potenziamento di impianti strategici per la comunità. Parte di quelle opportunità è ancora oggi disponibile e merita di essere valorizzata fino in fondo. Per questo continuiamo a ritenere che, prima di indebitare l’Ente per decenni, debba essere perseguita con determinazione ogni strada utile per reperire risorse esterne. Ci auguriamo sinceramente che possano essere ottenuti ulteriori finanziamenti, come quelli previsti dal bando Sport e Periferie o da altre misure sovracomunali, affinché il peso del mutuo possa essere ridotto o addirittura eliminato, evitando che siano i cittadini di San Marzano a sopportarne integralmente il costo. La domanda politica, però, resta: era questa oggi la priorità assoluta del nostro Comune? Con la stessa capacità di investimento e di indebitamento si sarebbe potuto intervenire su questioni che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle famiglie.Pensiamo, ad esempio, all’emergenza scolastica che coinvolge centinaia di bambini e genitori, per la quale si sarebbero potute valutare strutture modulari adeguate e soluzioni immediate per garantire continuità e serenità. Oppure alla caserma dei Carabinieri, presidio fondamentale di legalità e sicurezza per il nostro territorio. Oggi esiste il concreto rischio che la sede venga trasferita temporaneamente altrove e che, col tempo, San Marzano possa perdere definitivamente un servizio essenziale. Resta inoltre aperto il tema della gestione futura dello stadio: quali saranno i costi? Chi lo gestirà? Quali garanzie ci sono affinché questa struttura non diventi, nel tempo, un ulteriore peso economico per l’Ente? Per Fratelli d’Italia amministrare significa stabilire delle priorità. E noi continuiamo a credere che prima vengano la scuola, la sicurezza e i servizi essenziali; poi tutto il resto.

Share on: WhatsApp