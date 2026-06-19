COMUNE DI SIANO. IL SINDACO MARCHESE IN PIAZZA PER FESTEGGIARE LA SERIE D CON LA SQUADRA DI CALCIO

La vittoria del campionato e la conseguente promozione in Serie D rappresentano un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità di Siano. La Virtus ha dimostrato che con impegno, sacrificio, programmazione e passione si possono raggiungere traguardi straordinari. Questo successo non appartiene soltanto alla società, agli atleti e allo staff tecnico, ma a tutta la nostra città che ha sostenuto la squadra con entusiasmo e partecipazione.”

Lo dichiara Giorgio Marchese, Sindaco del Comune di Siano.

A nome dell’Amministrazione Comunale rivolgo i più sinceri complimenti alla dirigenza, agli allenatori, ai giocatori e a tutti coloro che, dietro le quinte, hanno contribuito a scrivere questa bellissima pagina di sport. La Virtus Siano è oggi un esempio positivo per tanti giovani e dimostra come lo sport possa essere strumento di crescita, inclusione e aggregazione.

Ci auguriamo che questa promozione sia solo l’inizio di un percorso ancora più ricco di soddisfazioni e successi.»