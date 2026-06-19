AGROPOLI. IL COMITATO DEI CITTADINI PER LA RIAPERTURA DELL’OSPEDALE PRONTO A NUOVE INIZIATIVE

Il Comitato 8 Agosto annuncia una nuova grande manifestazione popolare per chiedere con forza la riattivazione immediata del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agropoli e per denunciare l’ennesimo episodio di immobilismo istituzionale da parte della Regione Campania e dell’Asl Salerno.

Dopo anni di promesse, tavoli tecnici, dichiarazioni pubbliche e impegni mai concretizzati, il territorio continua a essere privato di un diritto fondamentale: l’accesso tempestivo alle cure in emergenza. Parliamo di un bacino che nel solo periodo invernale supera stabilmente gli 80mila abitanti residenti e dimoranti tra Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate e l’intero comprensorio dell’Alto Cilento. Un’area che durante la stagione estiva arriva a triplicare le proprie presenze e che continua incredibilmente a essere priva di un Pronto Soccorso operativo.

È ormai evidente che la mancata riattivazione del presidio agropolese non sia più soltanto una questione sanitaria, ma il risultato di logiche di potere, contrapposizioni territoriali e resistenze burocratiche alimentate negli anni da chi ha gestito e continua a gestire i centri decisionali della sanità provinciale.

Mentre i cittadini manifestano, raccolgono firme e chiedono semplicemente il rispetto del diritto alla salute, la politica regionale continua a rinviare e l’Asl Salerno continua a non fornire risposte concrete. Nel frattempo si continua a morire sulle strade, nelle abitazioni e durante trasferimenti sempre più lunghi verso strutture lontane decine di chilometri. Non possiamo più accettare che decine di migliaia di cittadini siano tenuti in ostaggio da equilibri territoriali che nulla hanno a che vedere con la tutela della salute pubblica. Non possiamo più accettare che un presidio ospedaliero strategico, collocato lungo uno dei principali assi viari del Cilento e al servizio dell’area più popolosa del comprensorio, resti inutilizzato mentre cresce la domanda di assistenza sanitaria.

Per queste ragioni il Comitato 8 Agosto tornerà nuovamente in piazza. Una mobilitazione che si preannuncia imponente e che vedrà la partecipazione di migliaia di cittadini. L’obiettivo è riportare all’attenzione regionale una vertenza che non può più essere ignorata. Nei prossimi giorni saranno comunicati data, orario e modalità della manifestazione, che punta a riportare in strada la gente. La pazienza del territorio è terminata. Il tempo delle promesse è finito. Agropoli e il Cilento chiedono rispetto, dignità e il ripristino di un servizio essenziale che non può più essere negato.