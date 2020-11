In attesa delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico sulle risultanze dello screening della Regione Campania sulla popolazione scolastica, SI PREANNUNCIA la emissione di Ordinanza Sindacale disponente lo slittamento delle attività didattiche in presenza per le scuole presenti sul territorio della Città di Montoro.

Lo scrive il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto.