MOVIMENTO 5 STELLE. PER IL COORDINAMENTO PROVINCIALE C’E’ ANCHE VIRGINIA VILLANI

Virginia Villani, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, candidata alle ultime politiche del 25 Settembre nel Collegio Uninominale della Camera Agro, potrebbe essere il nome sul quale puntare per il nuovo Coordinamento Provinciale di Salerno. In attesa di conoscere la composizione della struttura organizzativa territoriale, Virginia Villani sembra avere, già, ricevuto l’ok da parte di buona parte degli iscritti della Provincia di Salerno che, a breve, potrebbero essere coinvolti nella scelta del nome chiamato a guidare il partito nei prossimi anni.

