NAPOLI, COMUNALI 2021. VERSO L’ACCORDO PD-M5S SUL NOME DI ROBERTO FICO

Proprio nel giorno in cui si discute del rinvio delle elezioni in autunno, il Partito Democratico di Napoli annuncia di aver trovare una intesa con i vertici locali del Movimento 5 Stelle per individuare una candidatura unitaria da presentare alle prossime elezioni comunali 2021. Una notizia che, nelle ultime giornate, circolava con insistenza e con molta probabilità porta al nome dell’attuale Presidente della Camera Roberto Fico, napoletano Doc, che, prima di accettare la candidatura dovrà ottenere anche il placet del Quirinale. Il Pd di Napoli ed il M5S sembrano sintonizzati sulla stessa frequenza d’onda: ora tocca anche alla parte del PD che si riconosce nel Presidente De Luca e agli altri partiti della coalizione, tra cui Italia Viva che aveva espresso piu’ di qualche perplessità sull’alleanza con il Movimento 5 Stelle.

