NAPOLI. MARESCA DA SOLO SENZA IL CENTRO DESTRA? QUEI SONDAGGI CHE LO DANNO ALL’8%.

Dopo Fratelli d’Italia, anche Forza Italia, oggi, con le dichiarazioni di alcuni dirigenti regionali, ha iniziato a prendere le distanze da Catello Maresca, candidato sindaco al momento sostenuto da uno schieramento di liste civiche. Pare che la “corrispondenza d’amorosi sensi” tra il magistrato in aspettativa ed il centro destra sia finita dopo le parole che Maresca stesso ha pronunciato nei confronti dei partiti. Adesso, all’appello, manca solo la Lega ma nel frattempo, realizzato da Tecne’ Dire, circola, in queste ore un sondaggio che disegna diversi scenari: tra questo una corsa in solitaria di Maresca, ovvero senza i simboli del centro destra, che lo darebbe appena all’8%. Lo stesso sondaggio, invece, indica che Maresca sostenuto da tutti i partiti del centro destra sfonda, anche se di poco, quota 30%, piazzandosi in una posizione quasi certa per affrontare il ballottaggio. La prossima settimana sarà decisiva per il centro destra e per la città di Napoli: l’impressione è che per la coalizione la candidatura di Maresca appartenga già al passato.

