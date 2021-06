I CAMPANI ED IL REBUS MASCHERINE: CHI ASCOLTARE, IL GOVERNO O DE LUCA ?

Sia ben chiaro: le ordinanze del Ministero della Salute e quella del Presidente della Regione Campania dicono, nella sostanza, la stessa cosa, ma mentre da Roma hanno puntato sul venire meno dell’obbligo della mascherina all’aperto quando viene garantito il distanziamento, da Napoli, nell’ottica di un regime del terrore mediatico, hanno sottolineato che l’obbligo permane quando non è possibile mantenere il distanziamento. Insomma, la stessa cosa ma dipende come viene letta la norma. E De Luca non ha perso tempo, creando ulteriore confusione nella mente dei cittadini, per ribadire l’aspetto del divieto e non quello della libertà: questione culturale ? Si, ma non solo: dietro c’è la macchina di una struttura regionale, quella della Campania, che da oltre un anno e mezzo, impone e comunica decisioni restrittive senza, pero’, aver ottenuto risultati chissà quanto diversi dalle altre Regioni, eccezion fatta per la Lombardia.

