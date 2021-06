SALERNO. SANTORO (LEGA): “SOSTENGO CAMMAROTA SINDACO MA DECIDERA’ IL PARTITO”

Dante Santoro, consigliere comunale della Lega a Salerno, annuncia la sua rinuncia ad una candidatura alla carica di sindaco, proponendo il sostegno ad Antonio Cammarota, ma rimettendo la decisione finale al partito.

“In tante battaglie fatte in questi anni, nelle circa 700 missioni compiute ho avuto spesso supporto da tanti cittadini e da alcuni colleghi nelle istituzioni. Uno su tutti è stato Antonio Cammarota, che da collega consigliere in questi anni ha dato manforte e supporto a tanti traguardi ottenuti tra i banchi dell’opposizione. Antonio ha deciso di candidarsi sindaco da civico, lo ha fatto già da mesi e così come siamo stati uniti nell’opposizione, dobbiamo essere uniti nella battaglia per cambiare la storia di questa città. Ps ovviamente ho voluto fare una riflessione conseguente ai 5 anni di battaglie in Consiglio, dai prossimi giorni condividerò valutazioni e decisioni al partito a cui ho aderito e con cui c’era, c’è e ci sarà un rapporto di leale collaborazione”