NASCE ANCHE A CASERTA IL GRUPPO DI PIU’ EUROPA: ECCO CHI NE FA PARTE

Nella giornata di ieri, 18 settembre, è stato costituito il gruppo +Europa Caserta alla presenza del coordinatore regionale Bruno Gambardella. Gli iscritti al gruppo hanno eletto come portavoce Drusilla De Nicola, come presidente Antonia Benincasa e come tesoriere Nicola Paccone. Prende vita un gruppo che vuole essere apripista nel territorio per la costituzione di tanti altri gruppi negli altri comuni della provincia, al fine di portare in Terra di lavoro i temi di un partito impegnato nell’ampliamento dei diritti e delle libertà, ma al tempo stesso attento alle problematiche di un territorio che deve poter vivere una fase di sviluppo e crescita.

