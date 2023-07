NASCE IL CONSORZIO DEL FICO BIANCO DEL CILENTO: ECCO CHI NE FA PARTE

Si è costituito ieri, 5 luglio 2023, presso lo studio del notaio Vincenzo Bassi a Battipaglia, il Consorzio del Fico Bianco del Cilento. Viene così a colmarsi un vuoto operativo, per la tutela e la valorizzazione, che durava dal lontano 2006, anno del riconoscimento della denominazione di origine protetta.

All’atto costitutivo hanno partecipato 23 aziende, tra produttori e trasformatori/confezionatori, che dopo anni di divergenze, hanno finalmente trovato un punto di incontro importante e fondamentale. Il Consorzio, infatti, è il giusto strumento che serve da raccordo tra i produttori ed il mondo della trasformazione e confezionamento. Nei prossimi giorni altre 10 aziende, assenti alla costituzione per vari motivi, ne entreranno a far parte e altre aziende procederanno alla certificazione DOP per partecipare attivamente alla vita del Consorzio.

“I Consorzi di tutela sono le vere anime di una denominazione, ancora di più nel caso specifico perché, senza alcun dubbio e senza possibilità di smentita, la DOP Fico Bianco del Cilento è l’espressione più vivida del Cilento, prodotto conosciuto nel mondo e che necessita di una consacrazione a livello internazionale attraverso politiche di promozione mirate e di sistema, e non in ordine sparso e singolarmente come è avvenuto sino ad ora ”, così il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino , a margine della costituzione in cui Confagricoltura

Salerno e AIC Salerno hanno svolto un ruolo di raccordo teso a mettere al centro i produttori e tutta la filiera del Fico Bianco.

“E’ un momento storico per l’economia e la tutela dell’agro alimentare. La costituzione del consorzio è solo un punto di partenza, la sinergia che si è venuta a creare tra le organizzazioni di settore e la filiera della DOP del Fico Bianco servirà a rafforzare il brand ed a mettere in campo delle politiche attive e propositive per il lancio definitivo di questo prodotto pregiato, un vero “tesoro” della provincia di Salerno e di tutta la Regione Campania”, ha dichiarato il presidente AIC Salerno Donato Scaglione.

Da Antonio Costantino e Donato Scaglione, infine, è giunto “un ringraziamento particolare al sindaco di Capaccio e presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, che non ha mai fatto mancare il suo supporto, intervenendo con decisione e spronando tutti nei momenti più difficili prima di giungere alla costituzione del Consorzi; al sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, per la disponibilità di una sede, ubicata all’interno del Comune, almeno per i primi tempi di attività; e ai referenti territoriali delle due organizzazioni professionali agricole