NOCERA SUPERIORE. CARMINE AMATO (FDI) SCRIVE AL PREFETTO PER DISAGI PROVINCIALE 4

Con una lettera indirizzata al Prefetto di Salerno, Carmine Amato, Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia, sollecita l’intervento delle istituzioni per ridurre i disagi provocati dai lavori per la Strada Provinciale 4.

“Il perdurare dei lavori sulla Strada Provinciale 4,” scrive Amato, ” nel tratto che percorre Nocera Superiore- Roccapiemonte , sta provocando grossi disagi a tutti gli automobilisti costretti a percorrere l’arteria stradale, oggetto di lavori non piu’ rinviabili, per i quali anche il sottoscritto aveva sollecitato gli Enti preposti.

Sta di fatto che la situazione provocata dalla chiusura al traffico del tratto di arteria stradale in questione sta mettendo in ginocchio un’intera fetta della nostra provincia con numerosi mezzi commerciali ma anche vetture private, bloccati nel traffico con il conseguente danno economico soprattutto per le aziende e le imprese del territorio.

E’ per questa ragione che, con la presente, La invito a promuovere un incontro con le Istituzioni del territorio e la società incaricata di effettuare i lavori al fine di trovare una intesa per ridurre al minimo i disagi, anche mediante il ricorso, ove possibile, ai lavori notturni che accorcerebbero i tempi di consegna.

Per questo chiede al prefetto di Salerno Dott. Francesco Russo un incontro istituzionale.”