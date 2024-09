NICOLA PELLEGRINO (FORZA ITALIA) A NAPOLI CON TAJANI E MARTUSCIELLO PER LA CONVENTION DEL PPE

Anche Nicola Pellegrino, imprenditore e consigliere comunale di Bellizzi, che proprio di recente ha aderito, insieme al suo gruppo, a Forza Italia, questa mattina a Napoli, insieme al Ministro degli Esteri Antonio Tajani ed al Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, per la convention dedicata al Partito Popolare Europeo.

“È stato un grande privilegio” scrive Pellegrino “essere invitato al Palazzo Reale di Napoli per partecipare agli Study Days del Gruppo PPE. Questo evento è stato un’occasione imperdibile per affrontare temi cruciali legati al Mediterraneo, una risorsa strategica di importanza vitale per l’Europa, non solo sul piano geopolitico ma anche su quello economico.