Domani, venerdì 5 agosto alle ore 9.30 presso il Salone Moka di Salerno (corso V.Emanuele, 108), l’on. Nicola Provenza terrà una conferenza stampa a chiusura della XVIII legislatura.

Sarà l’occasione per dettagliare le azioni politico-parlamentari svolte durante il suo mandato e per esplicitare le sue future traiettorie politiche, in chiave locale e nazionale.