NOCERA INFERIORE. TORQUATO E D’ACUNZI, VERSO UNA GRANDE ALLEANZE PER LE COMUNALI 2022?

Manlio Torquato e Pasquale D’Acunzi sotto braccio, in una foto che l’attuale sindaco di Nocera Inferiore pubblica sul suo profilo fb: un semplice scatto o un qualcosa in piu’ ? Che il progetto civico, al quale Torquato sta lavorando, sia pronto anche ai contributi del centro destra ? E se si’, anche con i simboli di partito ? Ah, saperlo…

Intanto Torquato commenta la foto con D’Acunzi…

“Sicuramente tra i più talentuosi, veloci, intelligenti compagni di viaggio di questo mio decennio sindacale.

Prezioso alleato nel 2011, al cui telefono avevo “accesso illimitato” e vicesindaco di quel 20 giugno di 10 anni fa; più defilato nel 2012; infine avversario nel 2017 e a tutt’oggi, Pasquale D’Acunzi, anzi l’onorevole D’Acunzi, è ai miei occhi come il driblatore di talento che per il gusto del dribbling arrivato fin sotto porta preferisce “scartare” anche il palo piuttosto che fare goal.

Oggi con me e Luciano Passero, autore di questa foto, all’angolo di via Garibaldi.”