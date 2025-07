NOCERA SUPERIORE. IL SINDACO D’ACUNZI PERDE UN ALTRO CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Matteo Bove, rappresentato e difeso dall’Avv. Dario Gioia, modificando l’esito delle elezioni amministrative di giugno 2024. Bove subentra in Consiglio comunale al posto di Marcella De Angelis. La decisione della Sezione Quinta ha riformato la precedente sentenza del TAR Salerno, che aveva in parte respinto il ricorso in primo grado. Oggetto della controversia, due voti di preferenza assegnati alla candidata De Angelis.

Secondo il Consiglio di Stato, le schede in questione presentavano elementi di irregolarità: i nomi dei candidati Oliva e De Angelis erano stati scritti nel riquadro di una lista diversa da quella di appartenenza e mancava il contrassegno barrato. La presenza di un’altra candidata con lo stesso cognome – Pasqualina De Angelis, in una lista differente – ha contribuito a rendere incerta la volontà dell’elettore. In base a ciò, i giudici hanno ritenuto non applicabile il principio del “favor voti” previsto dall’art. 57, comma 5, del d.P.R. 570/1960. Con l’annullamento dei due voti contestati, il nuovo conteggio attribuisce 252 preferenze a Matteo Bove e 251 a Marcella De Angelis. Di conseguenza, Bove viene proclamato consigliere comunale. Le spese legali dei due gradi di giudizio sono state compensate, in assenza di una costituzione attiva da parte del Comune, della controinteressata e con la partecipazione meramente formale del Ministero dell’Interno.