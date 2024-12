NOI MODERATI IN CAMPANIA. PER LE REGIONALI 2025 C’E’ IL NOME DELL’EX MINISTRO MARA CARFAGNA

Spunta il nome dell’ex Ministro Mara Carfagna come possibile candidato alle prossime elezioni Regionali in Campania. A sostenere il nome dell’attuale parlamentare, eletta con Azione di Carlo Calenda, poi transitata all’interno del Gruppo Noi Moderati alla Camera, c’è proprio Maurizio Lupi che, in occasione della riunione del centro destra nazionale, proporrà, come partito, il nome di Mara Carfagna per la Presidenza della Regione Campania.

Intanto, appena qualche giorno fa, proprio un fedelissimo di Mara Carfagna, l’ex parlamentare Gigi Casciello, è stato nominato nuovo Coordinatore Regionale di Noi Moderati in Campania.