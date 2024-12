REGIONALI 2025. ENTRO FINE ANNO A ROMA L’INCONTRO TRA I VERTICI NAZIONALI DEI PARTITI DI CENTRO DESTRA

Entro la fine dell’anno si terrà a Roma un primo incontro in vista delle Elezioni Regionali in Campania tra i vertici di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. La riunione sarà un primo faccia a faccia all’interno del centro destra che, nel 2025, tra le altre regioni, dovrà organizzarsi anche per la Campania dove il centro sinistra di De Luca governa dal 2015.

Una riunione nel corso della quale ciascun partito proporrà il proprio nome: Cirielli (Fratelli d’Italia), Martusciello (Forza Italia), Zinzi (Lega) e Carfagna (Noi Moderati).

E’ chiaro che la scelta dipende anche dalla assegnazione delle candidature nelle altre Regioni in campagna elettorale nel prossimo anno: dalla Puglia al Veneto, passando per la Toscana e le Marche.