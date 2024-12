IMMA VIETRI (FDI): “SANITA’, RECORD FONDI DAL GOVERNO. PIU’ SOLDI PER GLI INFERMIERI”

“Il rilancio del nostro sistema sanitario nazionale è una priorità del Governo Meloni, attraverso la manovra finanziaria, appena approvata alla Camera in prima lettura, il servizio sanitario nazionale salirà a 135,5 miliardi di euro per il 2025, uno stanziamento record per offrire risposte concrete a molte delle esigenze espresse in questi anni dai professionisti della sanità. Desidero, ad esempio, ricordare che abbiamo previsto una busta paga più ricca per gli infermieri già dal prossimo anno. Un’altra promessa viene mantenuta dal Governo Meloni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali e Sanità. “A partire dal 2025 scatterà la defiscalizzazione degli straordinari per il personale infermieristico, con l’imposta sostitutiva che si abbasserà al 5%. La misura riguarda, in particolare, gli infermieri dipendenti delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. Si tratta – sottolinea Vietri – di un risultato importante che è stato possibile raggiungere grazie anche all’impegno del Ministro della Salute Orazio Schillaci. Noi di Fratelli d’Italia, da sempre, riteniamo che sia doveroso sostenere economicamente chi, ogni giorno, insieme ai medici, dedica la propria attività a servizio della sanità pubblica” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp