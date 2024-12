IL GENERALE VANNACCI A SALERNO IL PROSSIMO 8 GENNAIO CON IL MOVIMENTO IL MONDO AL CONTRARIO

Sarà ospite a Salerno l’europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, promotore del movimento politico Il Mondo al Contrario che, nei prossimi mesi, potrebbe anche diventare un vero e proprio partito politico. L’appuntamento con Vannacci….

Il prossimo 08 gennaio 2025 a Salerno presso Lloyd’S Baia Hotel si svolgerà il convegno UN’EUROPA DIVERSA – LA CAMPANIA PROTAGONISTA organizzato dal Comitato IL MONDO AL CONTRARIO alla presenza del Generale Roberto Vannacci e il Direttivo Nazionale del MAC.

Per molti si tratta di un inizio della campagna elettorale per le Regionali 2025 in Campania: Vannacci potrebbe presentare una propria lista, in tutte le Province, a sostegno della coalizione di centro destra.