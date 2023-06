NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “AMBULANZA NEL CILENTO, NON SI GIOCA CON LA SALUTE DEI CITTADINI”

“L’emergenza territoriale in Provincia di Salerno diventa, giorno dopo giorno, una lotta contro i tagli indiscriminati e privi di senso che la Regione Campania del Presidente De Luca attua nei confronti dei territorio.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Nel cuore del Cilento, infatti, nel pieno della stagione estiva, a partire dal 1 Luglio, tra Agropoli e Castellabate sarà attiva una ambulanza priva del servizio di rianimazione a bordo, spesso fondamentale per salvare una vita umana. In base alla nuova distribuzione dei mezzi di soccorso sul territorio, infatti, ai due comuni, nei quali la popolazione, da luglio ad agosto, raddoppia per la presenza di turisti provenienti da tutta Italia, non ci sarà un’ambulanza rianimativa ma, semplicemente, un mezzo con autista soccorritore ed infermiere. La mia solidarietà va ai cittadini di Agropoli e di Castellabate che vedono ridotto al minimo il diritto alla salute: per parte mia, a breve, presenterò al Presidente De Luca una interrogazione per conoscere i motivi di una scelta che va, immediatamente, revocata. Non si gioca con la salute dei cittadini.