CILENTO SENZA AMBULANZE. RUBERTO (FORZA ITALIA): “IL CONSIGLIO PROVINCIALE PRENDA POSIZIONE”

“Agropoli, Castellabate e l’intero Cilento, durante il periodo estivo, non possono rimanere privi di un servizio adeguato di emergenza territoriale, soprattutto con la popolazione che aumenta in maniera esponenziale con l’arrivo di turisti e visitatori. E’ per questa ragione che, in qualità di Consigliere Provinciale di Forza Italia, nel corso del prossimo Consiglio Provinciale, proporrò di approvare una mozione con la quale chiedere alla Regione Campania di rivedere la decisione che prevede per i due principali centri del Cilento Costiero la presenza di una ambulanza non rianimativa per l’intero periodo estivo.”

Lo annuncia il Consigliere Provinciale Giuseppe Ruberto, capogruppo di Forza Italia – Lega – Udc – Nuovo Psi.

Il diritto alla salute dei cittadini della Provincia di Salerno e di quanti scelgono le nostre località come meta per le proprie vacenze, non puo’ essere negato per motivi di bilancio, nessuna vita umana puo’ valere un taglio in bilancio. Si facciano gli opportuni sforzi per trovare, immediatamente, una soluzione ad un problema che è ancora risolvibile. E’ per questa ragione che, sin d’ora, chiedo all’intero Consiglio Provinciale di approvare una mozione che vada oltre le appartenenze politiche ma che guardi alla salute dei cittadini e al bene delle nostre Comunità.