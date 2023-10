NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DALL’OSPEDALE DI SALERNO IMMAGINI SCIOCCANTI”

“Le immagini scioccanti che, nella serata di ieri, sono state messe in onda dalla trasmissione Piazza Pulita, relative alle condizioni inumane nelle quali si trovano i pazienti del Pronto Soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno, sono la triste conferma delle nostre continue denunce sulla situazione di gravissima crisi in cui si trova la Sanita in Campania.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

De Luca, da tempo, ha completamente perso il controllo di un settore nel quale non funziona nulla: dall’emergenza territoriale alle liste d’attesa. È tutto un disastro di cui il responsabile è solo De Luca che pensa ed annuncia i nuovi ospedali mentre non si è in grado di garantire il servizio minimo essenziale.