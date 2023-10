SALERNO. COSTABILE E TREZZA (GIOVANI FI): “CITTADINI NON MERITANO OSPEDALE IN CONDIZIONI COME RUGGI”

I ragazzi di Forza Italia Giovani Salerno intervengono all’indomani del servizio andato in onda a Piazza Pulita su LA7 ieri, 26 Ottobre 2023 in prima serata, ed inerente le condizioni dell’Ospedale di Salerno.

“Le immagini del servizio andato ieri in onda rappresentano le attuali e precarie condizioni igienico sanitarie della struttura ospedaliera “Ruggi d’Aragona”, è l’ennesima testimonianza della cattiva gestione da parte dell’amministrazione regionale, incapace ormai da troppo tempo di far fronte alle esigenze della cittadinanza che si trova costretta a fruire quotidianamente di un servizio scadente, discontinuo, spesso più dannoso che benefico. Non c’è altro tempo da perdere, attesa la conclamata incapacità del governatore De Luca di assicurare i servizi minimi e necessari nell’ambito della sanità regionale chiediamo al Ministro della Salute di verificare le condizioni in cui versa la sanità pubblica salernitana”. Dichiara Antonio Trezza, coordinatore cittadino di Forza Italia Giovani Salerno.

“Il servizio andato in onda ieri esprime tutto il disagio avvertito da tempo nell’ospedale della nostra città e non solo, la sanità campana è ormai ben nota a livello nazionale per i casi eclatanti di cui si è trovata spesso protagonista, è di quest’oggi una lettera indirizzata da parte del nostro capogruppo al Comune di Salerno, Roberto Celano, al Ministro della Salute Orazio Schillaci, un atto dovuto che mette in risalto quali disastrose condizioni debbano vivere i degenti ed anche i medici e gli operatori salernitani che quotidianamente esercitano la propria professione in queste strutture: abbiamo un dovere anche verso di loro, e verso tutti i funzionari che si trovano inermi di fronte ad una realtà deteriorata e che merita un urgente intervento di ripristino. Le risorse messe a disposizione dal governo e dall’Europa devono trovare allocazione proficua nel garantire al cittadino un servizio degno del paese in cui si trova e del tempo in cui vive. Non si consentano più scene come quelle viste ieri sera a LA7.” Dichiara Pietro Costabile, Vice Coordinatore Regionale Vicario di Forza Italia Giovani Campania e Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Salerno.