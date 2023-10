NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “MASSIMA VICINANZA POLITICA E PERSONALE A MARCO IAQUINANDI”

“Esprimo la massima vicinanza politica e personale all’amico Marco Iaquinandi, Vice Sindaco di San Marzano sul Sarno, esponente di Fratelli d’Italia, finito, suo malgrado, al centro di una vicenda che merita l’intervento immediato della Magistratura.”

Lo dichiara Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia.

Un cittadino di San Marzano sul Sarno, infatti, in un video che ha fatto, in breve, il giro della rete, augura a Marco Iaquinandi una morte immediata per un tumore. Credo che siamo oltre il diritto legittimo di critica e ben oltre la libertà di espressione: determinati comportamenti vanno puniti e sanzionati con rigore e con immediatezza. All’amico Marco rivolgo un abbraccio e l’invito ad andare avanti, senza paura, nella sua azione politica ed amministrativa.