ELLY SCHLEIN ALL’ATTACCO DI DE LUCA: “MAI CREDUTO NEI PARTITI PERSONALI O FAMILIARI”

“Non ho alcun interesse a parlare di polemiche interne in questa contingenza internazionale. Posso dire solo questo: il nostro partito e’ plurale, il tratto che piu’ lo contraddistingue, non ho mai creduto ed e’ il motivo per cui mi sono candidata, nei partiti personali, tanto meno familiari, penso che non facciano bene al Paese. E penso che non si debba fare l’errore di pensare che sia la normalita’”. A dirlo e’ la segretaria del Pd, Elly Schlein, in risposta alle parole del governatore della Campania DE LUCA, intervenendo alla Festa dell’Ottimismo organizzata da Il Foglio a Palazzo Vecchio. “Ogni tanto – sottolinea Schlein – si tende a enfatizzare la dialettica interna del Pd perche’ negli altri partiti manca, ma non mi sembra per forza un indicatore di salute, non mi fido dei partiti dove non vola una mosca. Noi – continua – alla nostra democrazia interna ci teniamo tantissimo, e’ il motivo per cui facciamo i congressi e quando li facciamo mettiamo in campo le nostre idee, anche le nostre diverse sensibilita’, e proviamo a trovare sintesi attorno alla piattaforma che ha vinto il Congresso. E io – sottolinea – credo di essere la persona che ha la responsabilita’ maggiore di garantire il pluralismo interno senza pero’ perdere la chiarezza della linea politica che si e’ affermata al congresso solo 7 mesi fa”.

