PARTITO DEMOCRATICO. ANNA PETRONE E PIERO DE LUCA INSIEME A CAVA IL 26 OTTOBRE

Anna Petrone, già Consigliera Regionale del Partito Democratico, da tempo indicata come possibile candidata alle prossime elezioni Europee del 2024, vicinissima ad Elly Schlein, insieme a Piero De Luca ed al Segretario Provinciale del Partito Democratico di Salerno Vincenzo Luciano, per un confronto pubblico in programma a Cava de’ Tirreni il prossimo 26 Ottobre.

L’incontro, dedicato alle Nuove Strategie di Contrasto alla Povertà, sarà concluso dall’intervento di Marco Furfaro, Deputato del Partito Democratico e membro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Furfaro ha risposto all’invito, giunto da Anna Petrone, per affrontare sul territorio un tema molto sentito quale quello delle nuove povertà.