SALVATORE GAGLIANO: “CHIUSA, ANCORA UNA VOLTA SENZA AVVISO, LA STRADA STATALE 163”

Con una decisione improvvisa ed imprevista, attraverso un comunicato si apprende che, per effettUare dei lavori alla roccia sovrastante la strada, a partire da martedì 17 in località Conca dei Marini non si potrà transitare nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.30 alle 10.30, dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Su tale decisione è intervenuto l’imprenditore turistico e già Consigliere Regionale Salvatore Gagliano che ha dichiarato: “Come capita di sovente, in Costiera Amalfitana vengono assunte delle decisioni in maniera unilaterale, senza assolutamente tener conto di quelle che sono le problematiche e le implicazioni a livello locale. Mi auguro che almeno i Signori Sindaci siano stati sentiti. Poiché in Costiera sono tantissime le attività che terminano la stagione estiva dopo la ricorrenza del 2 novembre, viene spontaneo chiedersi perché non iniziare dopo tale data i lavori oggetto del comunicato, visto che fino ad oggi non è emersa alcuna urgenza e visto che fino ad allora saranno tanti i lavoratori che dovranno attraversano il territorio di Conca dei Marini, luogo dell’interruzione. A seguito di ciò, un lavoratore di Amalfi che deve raggiungere Positano è costretto a percorrere la strada per Agerola, arrivare a Castellammare e poi tornare indietro verso Positano, e naturalmente viceversa. Un’autentica assurdità! Mi auguro che chi di dovere possa rivedere la decisione. Mi rivolgo anche alle associazioni turistiche che operano sui nostri territori: visto che di certo con questa decisione ci troveremo con lunghissime code di pullman e autovetture, private e a noleggio, che paralizzeranno totalmente la S.S. 163 con serie ed evidenti problematiche per la sicurezza stradale.“

