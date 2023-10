SAN VALENTINO TORIO. COMPLETATO IL NUOVO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

“Completato ed in funzione il nuovo impianto di videosorveglianza comunale. Paese piu’ vigilato e sicuro.

Importante risultato per la sicurezza cittadina. Abbiamo completato la ristrutturazione radicale del vecchio impianto di videosorveglianza che realizzammo alcuni anni fa. Un miglioramento della funzionalita’ e dell’ efficienza con l’ aumento del numero delle telecamere installato⁸ e della qualita’ dei vari punti di presa.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Ma soprattutto in ogni luogo che sara’ ispezionato ci saranno piu’ punti di presa per inquadrare meglio le aree in oggetto.

Sono 15 i luoghi videosorvegliati, soprattutto nelle zone di ingresso al paese.

Sono 31 le telecamere installate e dunque 31 obiettivi sono videosorvegliati.

La centrale e’ posizionata al Palazzo Comunale, negli uffici della Polizia Locale, e sara’ collegata anche con il Comando Locale dei Carabinieri.

Il paese e’ ormai sotto controllo e ci auguriamo di esser d’ aiuto alle forze dell’ ordine, per migliorare la sicurezza e la viabilita’ nel paese.

Ringrazio per l’ impegno profuso il Consigliere delegato alla Sicurezza e Polizia Locale Ernesto Velardo, il Comandante della Polizia Locale Giovanni De Caro e tutti gli agenti di Polizia Locale.