NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “NUOVO OSPEDALE SALERNO, IL MISTERO DELLA GARA DI APPALTO”

“La gara di appalto per la costruzione del nuovo Ospedale di Salerno è tinta di giallo ed il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, colpito da annuncite acuta, non riesce a fare chiarezza: il primo raggruppamento di imprese, indicato come vincitore del bando da 400 e passa milioni di euro, oggi, pare, che sia stato sostituito da una nuova cordata, scelta sulla base di non si comprende quale criterio. ”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri, Presidente della Commissione Trasparenza.

Il Presidente De Luca, che inviterò nei prossimi giorni in Commissione Trasparenza per spiegare cosa sta accadendo, deve comprendere che quando si discute di un nuovo Ospedale ci sono due principi assoluti da rispettare: il legittimo diritto alla salute dei cittadini, l’altrettanto legittimo diritto dei cittadini di sapere come vengono spesi i loro soldi. Sembrerà strano da comprendere per il Presidente De Luca ma i fondi utilizzati per la costruzione del nuovo Ospedale non sono suoi, appartengono alla Comunità.