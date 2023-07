SALERNO. PIETRO COSTABILE (GIOVANI FI): “IL SINDACO FACCIA CHIAREZZA SU EVENTI E PIANO TRAFFICO”

“Parcheggi, traffico, cantieri e manifestazioni: così si è presentata Salerno durante lo scorso weekend, una meta turistica determinata più dall’offerta dei B&B che da un vero piano di promozione turistica: e come potrebbe, con un verde pubblico ridotto in condizioni pessime, cantieri aperti e mai conclusi, addirittura con manifestazioni che occupano i pochi parcheggi a disposizione causando un decremento delle entrate comunali (già in difficoltà, come è noto a tutti) e sottraendo la possibilità a quanti raggiungono o si muovono per la città in macchina di poter parcheggiare e proseguire a piedi. Risultato? Un traffico incredibile, ottimo lavoro se si considera che oltre ai residenti questi traffico lo abbiamo mostrato, costantemente per tre giorni, anche ai tanti turisti presenti in città per il weekend”

Sono le parole di Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, che si pronuncia sull’ultimo weekend vissuto a Salerno.

Prosegue incalzando: “ Il Sindaco Napoli non può consentire che oltre alla cattiva immagine offerta ai turisti adesso si precluda poi la possibilità agli abitanti della provincia di raggiungere il loro capoluogo perché si chiudono i parcheggi per poterli accogliere: chiediamo una programmazione precisa delle iniziative, del relativo piano traffico e del piano parcheggi, al fine di rappresentare una città europea ordinata e organizzata così come previsto dalla legge. Chiediamo poi che si faccia un punto della situazione sugli infiniti cantieri presenti in città, alcuni in punti rappresentativi, inficiandone così l’immagine per chi viene a Salerno per la prima volta.”