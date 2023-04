NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “OSPEDALE PAGANI, EVITARE STOP PRONTO SOCCORSO”

La possibilità che il Primo Soccorso venga chiuso è concreta ed è legata alla carenza di personale, che si acuirebbe ulteriormente a breve per un ulteriore pensionamento. Nel ringraziare il dottor D’Ambrosio per la disponibilità e l’attenzione e nel rappresentargli l’importanza di scongiurare questo triste epilogo, gli ho suggerito di verificare la possibilità di sopperire alla carenza di organico impiegando il personale medico già utilizzato per l’USCA durante l’emergenza pandemica.”

Lo annuncia il Consigliere Regionale di Fdi Nunzio Carpentieri.