CASTEL SAN GIORGIO. CONTINUANO GLI INCONTRI CONTRO IL DISAGIO GIOVANILE

Continuano le attività promosse dal progetto “PRE.DI.GIO: Prevenire il disagio giovanile” voluto dalla Provincia di Salerno e finanziato dall’UPI, Unione Province d’Italia. Il progetto, volto a contrastare il disagio giovanile e a favorire il benessere sociale, farà tappa domani al Comune di Castel San Giorgio, uno degli 11 comuni della provincia che ha risposto alla manifestazione di interesse, candidandosi ad accogliere e ad accompagnare le prime fasi della progettualità.

Domani mattina alle 11.00, in aula consiliare, un seminario di approfondimento organizzato dalla Fondazione di Comunità Salernitana, partner del progetto insieme alla Cooperativa Sociale un Tetto Per Tutti , a Fondazione Casamica, a Moby Dick ETS, ad ASD Guiscards, a Cosvitec e a Fondazione Banco Di Napoli quale sponsor co-finanziatore.

Dopo i saluti del sindaco Paola Lanzara, dell’assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e del dirigente dell’IIS Cuomo – Milone, Luigi Paparo, saranno Andrea Pastore e Aura Veneziano della Fondazione della Comunità Salernitana ad illustrare ai giovani i percorsi da intraprendere sul fronte dell’imprenditoria e dell’accesso al credito.

« I giovani hanno diritto al Futuro e noi abbiamo il dovere di sostenerli in questo percorso non sempre agevole-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-.

Pre. Di. Gio. è una progettualità che nasce dopo un periodo difficile per tutti, quello della pandemia, che ha lasciato strascichi anche sui nostri ragazzi che hanno sofferto tantissimo.

A Castel San Giorgio, grazie a Fondazione della Comunità Salernitana e alla Provincia di Salerno, cercheremo di orientare i giovani nel difficile mondo dell’imprenditoria e delle finanze.

L’inclusione finanziaria è un fattore ormai unanimemente riconosciuto come primario per il raggiungimento di una piena inclusione sociale.

Per i giovani riveste grande importanza l’opportunità di accedere al credito bancario così da affrontare autonomamente il percorso formativo, e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro»-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.

Share on: WhatsApp