NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “RECOVERY FUND, PRESTO UN PIANO DI AUDIZIONI IN COMMISSIONE”

Questi fondi sono la conseguenza di una crisi drammatica che ha colpito il Paese e vanno gestiti in maniera condivisa, perché sono il frutto della sofferenza della Nazione intera. Non dovrà essere sprecato nemmeno un euro. Non possiamo permetterci i rischi legati alle lungaggini burocratiche né consentire che la criminalità organizzata allunghi le mani su queste risorse.

Anche per questo, come Presidente della Commissione Trasparenza della Regione Campania, ho assicurato tutto il mio impegno per mettere in campo gli strumenti utili a garantire un monitoraggio costante degli interventi finanziati dal Piano di ripresa. A breve, stilerò una lista di audizioni in Commissione, da tenere regolarmente per seguire passo passo l’andamento della spesa e la qualità degli interventi.