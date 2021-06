MERCATO SAN SEVERINO. AGGIUDICATI I LAVORI PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA’ SPIANO

L’impresa F.G.A. S.r.l. con sede in Salerno è risultata l’aggiudicataria dei lavori con tempo di esecuzione previsto in 1 anno a partire dalla consegna del cantiere.

“Testimoniamo ancora una volta velocità di azione, attenzione verso l’ambiente e, in particolar modo, verso le istanze che provengono dalla popolazione raccogliendo, nella circostanza, gli inviti della comunità spianese a porre rimedio ad una problematica con la quale, per troppo tempo hanno convissuto.

E’ un programma importante – continua il Sindaco – decisivo per porre fine ai disagi di questa porzione di territorio ed a costo zero per le casse comunali, circostanza che mi fa sempre piacere evidenziare per dare il giusto risalto alla capacità degli Uffici di intercettare fonti di finanziamento che ci consentono di fare il bene della Città senza appesantire il bilancio comunale.