NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “RENDERE PUBBLICI I RISULTATI ARPAC SULLE ACQUE DEL FIUME SARNO”

Ecco perché, nell’immediato, ho scritto ai dirigenti dell’ARPA Campania, per conoscere quali attività di indagine siano state svolte sulle acque del Sarno e con quali esiti. Ho chiesto inoltre di sapere se siano attivi sistemi di monitoraggio in tempo reale e se siano in programma nuove campagne di analisi delle acque e dell’ambiente.