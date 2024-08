A NAPOLI IL CENTRO DESTRA GIA’ LITIGA PER LE COMUNALI CHE SI TERRANNO NEL 2026

L’annuncio del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi della sua volontà di ricandidarsi per il secondo mandato nel 2026 piu’ che tranquillizzare gli ambienti del campo largo ha scatenato una guerra di dichiarazioni nel centro destra.

Agli alleati, infatti, non è piaciuta la fuga in avanti di Forza Italia, con il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello che ha annunciato di aver individuato il nome di un civico per la prossima tornata elettorale. Circola, già da adesso, il nome di Riccardo Monti che, sembra, non incontrare il sostegno degli altri partiti della coalizione, a cominciare da Fratelli d’Italia che, con il Coordinatore Cittadino Marco Nonno ha stoppato Martusciello e Forza Italia.