SI CHIUDE A POSITANO LA TRE GIORNI DEI BANCHETTI DI FRATELLI D’ITALIA IN PROVINCIA DI SALERNO

Dopo Baronissi e Scafati, questa mattina il banchetto informativo di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno ha fatto tappa a Positano, per chiudere una tre giorni di incontri sui territori, per illustrare ai cittadini le riforme del Governo Meloni, attuate fino ad ora dall’esecutivo in materia di fisco, anziani, giustizia e autonomia degli enti locali.

A Positano, questa mattina, in piazza i dirigenti provinciali e regionali di Fratelli d’Italia con il Senatore Antonio Iannone, Coordinatore Regionale del partito, l’europarlamentare Alberico Gambino, la deputata Imma Vietri, insieme a tanti altri esponenti di Fdi della Provincia di Salerno.

“Oggi a Positano al Gazebo di Fratelli d’Italia” scrive Imma Vietri, ” per incontrare i cittadini e spiegare come il Governo Meloni sta cambiando l’Italia. Un ringraziamento ai nostri sindaci, assessori, consiglieri comunali, dirigenti di partito e di Gioventù Nazionale e i militanti per la grande mobilitazione organizzata anche in Costa d’Amalfi”