PADULA. IL SINDACO MICHELA CIMINO: “UN’AREA ABBANDONATA DIVENTA UN PARCO GIOCHI”

Si è tenuta ieri a Padula l’inaugurazione del parco giochi nel centro storico cittadino. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la sindaca di Padula Michela Cimino, l’assessore al Turismo Antonio Fortunati, l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Tardugno, la Consigliera comunale Roberta Giudice, il parroco Don Giuseppe Radesca e i tecnici responsabili del progetto.

Durante l’evento, è stato anche aperto al pubblico un Punto informativo e multimediale per i turisti, realizzato nei pressi del parco giochi.

“L’opera che abbiamo inaugurato – ha dichiarato Michela Cimino – è stato ricavata in un’area abbandonata del centro abitato, per cui assume un doppio significato: da una parte rappresenta un progetto di riqualificazione e di recupero di uno spazio inutilizzato, dall’altra diventa un punto di socializzazione e di inclusione per i più piccoli e le loro famiglie”.