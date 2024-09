NUOVO STOP ALLA CACCIA IN CAMPANIA. CARPENTIERI (FDI): “TAR CERTIFICA IL FALLIMENTO DELLA GIUNTA DE LUCA”

L’apertura del colombaccio prima del 1° Novembre 2024, ad esempio, non è possibile perché la Regione si è discostata dal parere del Comitato Faunistico Venatorio Nazionale “senza fornire adeguata motivazione del mancato adeguamento e della diversa tempistica adottata”. Perché è successo? Di chi è la responsabilità?

E ancora, il TAR, nella stessa Ordinanza, ha anche precisato che, poiché le Delibere impugnate appaiono in contrasto con il nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024/2029, in assenza di una nuova specifica valutazione di incidenza sul calendario, l’esercizio della caccia nelle Aree Natura 2000 esterne ai Parchi Naturali Regionali non è consentito. Perché tutto questo è accaduto? Di chi è la responsabilità?