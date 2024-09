Ha preso il via a Salerno, sede scelta da Sinistra Italiana per tutta la Campania, Proxima, la Festa Regionale del partito guidato da Nicola Fratoianni che, sabato 28, per la giornata conclusiva dell’evento, sarà sul palco allestito nella zona di Torrione a Salerno. Ad aprire i lavori della Festa Regionale di Sinistra Italiana il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

