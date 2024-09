PINO BICCHIELLI: “CON CENTRO POPOLARE RAFFORZIAMO IL PARTITO NOI MODERATI”

“Bene il percorso intrapreso dalle onorevoli Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace che con Centro Popolare andranno a rafforzare Noi Moderati per rendere l’area moderata del centro destra sempre più protagonista”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati in merito alla nascita di Centro popolare, l’associazione che andrà a rafforzare il percorso politico di Noi moderati. “Siamo lieti di questi nuovi ingressi che ci consentono di imporci sempre di più sul territorio, lavorare per il bene comune e offrire, come fatto fino ad oggi, il nostro valido contributo al governo Meloni. Da questo momento è necessario lavorare anche per affrontare al meglio le prossime sfide elettorali e, per quanto mi riguarda, il riferimento è alle prossime regionali in Campania, la mia amata Terra”, ha aggiunto l’onorevole Bicchielli.

