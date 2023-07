OLEVANO SUL TUSCIANO. OK AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA

I plessi scolastici della frazione Salitto di Olevano sul Tusciano saranno demoliti per far posto a un solo edificio che rispecchi gli standard di sicurezza per i luoghi di studio. La giunta comunale guidata dal sindaco Michele Ciliberti, ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per circa 1,5 MILIONI di euro, finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il progetto prevede la costruzione di un unico edificio che assicuri almeno un intero ciclo della scuola Primaria e un’unica sezione della scuola dell’Infanzia. Alla nuova scuola “Carlo Carucci” – insegnante e storico al quale è intitolato l’attuale plesso della Primaria – si accederà attraverso un atrio-agorà che diventa il centro di distribuzione principale e il cuore dell’intera comunità scolastica. Il plesso sarà dotato di una biblioteca multimediale consultabile anche da non studenti. Le aree esterne saranno riqualificate per garantire la didattica all’aperto e sarà mantenuto il campetto sportivo polivalente. Inoltre, sarà assicurato l’obiettivo del 20 per cento del contenimento energetico grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili.

L’esterno del nuovo plesso è stato concepito come uno spazio destinato a varie attività con alberi e attrezzature per la sosta o per il gioco; lungo tutto il perimetro sarà disegnato un percorso per la corsa libera sia per gli studenti sia per la collettività. Il gioco e l’interazione sono posti alla base del progetto del verde esterno con una serie di attrezzature volte all’inclusione e alla partecipazione. La mensa avrà un accesso anche dall’esterno per vari utilizzi, anche extrascolastici.

“Una sola scuola di comunità che sarà il fulcro delle attività non solo scolastiche della frazione Salitto – spiega la vice Sindaco con delega al PNRR Giusy Pastorino– Diventerà un punto di aggregazione anche per le attività pomeridiane grazie alla riorganizzazione degli spazi esterni, concepiti per la sosta e il gioco. Soprattutto sarà un edificio che rispecchia gli standard di sicurezza e avrà spazi idonei per lo studio. La scuola sarà dotata di una biblioteca multimediale. L’obiettivo è costruire una realtà aperta al territorio”.