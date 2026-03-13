OLTRE 2.000 POSTI DI LAVORO IN ITALIA GRAZIE AI JOBS DAY ORGANIZZATI DA HUMANGEST

Dalla logistica alla grande distribuzione organizzata, dal manifatturiero ai call center, fino ai servizi di ristorazione e alle attività tecniche di manutenzione. Sono oltre 2.000 le opportunità di lavoro disponibili in tutta Italia nei prossimi giorni grazie a una settimana di recruiting diffuso dedicata all’incontro diretto tra candidati e imprese.
A queste si aggiungono 200 addetti alla logistica, con o senza patentino, 200 addetti sala e cucina e 200 addetti mensa, oltre a 100 scaffalisti GDO nel Nord Ovest, 100 manutentori junior – in particolare nel settore aeronautico – e 100 addetti alle pulizie, part time e full time. Le ricerche comprendono inoltre 70 operai nel settore alimentare, di cui 30 su Bari, 50 ottici e ortometristi e 50 addetti antincendio.
Con quasi 20 anni di esperienza nel settore HR e una rete di oltre 90 filiali, Humangest supporta ogni mese migliaia di persone nell’ingresso o nel reinserimento nel mondo del lavoro, facilitando l’incontro tra competenze e fabbisogni delle imprese. I Job Days rappresentano uno degli strumenti più efficaci per accelerare questo processo: durante le giornate di recruiting i candidati possono conoscere le opportunità disponibili, confrontarsi con i recruiter e sostenere colloqui direttamente in filiale. Per partecipare è possibile prenotare il proprio colloquio online e scegliere il settore di interesse sul sito Humangest.