OLTRE 2.000 POSTI DI LAVORO IN ITALIA GRAZIE AI JOBS DAY ORGANIZZATI DA HUMANGEST

Redazione Agenda PoliticaEconomia

Dalla logistica alla grande distribuzione organizzata, dal manifatturiero ai call center, fino ai servizi di ristorazione e alle attività tecniche di manutenzione. Sono oltre 2.000 le opportunità di lavoro disponibili in tutta Italia nei prossimi giorni grazie a una settimana di recruiting diffuso dedicata all’incontro diretto tra candidati e imprese.

Dal 16 al 20 marzo le filiali dell’agenzia per il lavoro Humangest, parte del Gruppo SGB, apriranno le porte ai candidati con i Job Days, giornate di selezione e orientamento organizzate su tutto il territorio nazionale. Durante gli appuntamenti sarà possibile sostenere colloqui dedicati con i recruiter, ricevere orientamento professionale e candidarsi immediatamente per numerose posizioni aperte nei diversi territori e settori produttivi.
Le ricerche riguardano in particolare 500 operai nel settore manifatturiero, soprattutto nella metalmeccanica, gomma-plastica e legno; 400 addetti al confezionamento, di cui 200 su Novara; 300 addetti alla GDO, con 100 posizioni tra Roma, Latina e Rieti; e 300 operatori call center, di cui 80 su Milano, 50 su Cagliari, 50 su Lecce e 40 in Calabria.
A queste si aggiungono 200 addetti alla logistica, con o senza patentino, 200 addetti sala e cucina e 200 addetti mensa, oltre a 100 scaffalisti GDO nel Nord Ovest, 100 manutentori junior – in particolare nel settore aeronautico – e 100 addetti alle pulizie, part time e full time. Le ricerche comprendono inoltre 70 operai nel settore alimentare, di cui 30 su Bari, 50 ottici e ortometristi e 50 addetti antincendio.
Accanto a queste selezioni sono attive anche ricerche mirate su specifici territori e comparti strategici. Nel settore impiantistico e delle telecomunicazioni sono previste 20 assunzioni in Sicilia, mentre nel settore metalmeccanico, in Veneto, in selezione 30 operai, specializzati e non. Opportunità anche nel comparto logistico, con ricerche attive nelle filiali di Vicenza, Verona, Thiene e Padova per supportare i clienti della grande distribuzione organizzata in vista del periodo pasquale.

Con quasi 20 anni di esperienza nel settore HR e una rete di oltre 90 filiali, Humangest supporta ogni mese migliaia di persone nell’ingresso o nel reinserimento nel mondo del lavoro, facilitando l’incontro tra competenze e fabbisogni delle imprese. I Job Days rappresentano uno degli strumenti più efficaci per accelerare questo processo: durante le giornate di recruiting i candidati possono conoscere le opportunità disponibili, confrontarsi con i recruiter e sostenere colloqui direttamente in filiale. Per partecipare è possibile prenotare il proprio colloquio online e scegliere il settore di interesse sul sito Humangest.

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