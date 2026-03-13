CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. PD SPACCATO TRA ACCARINO E SENATORE: ARRIVA PIERO DE LUCA PER TROVARE ACCORDO

Redazione Agenda Politicadai Comuni

E’ in programma, a quanto si apprende, per la giornata di domani una riunione molto delicata ed importante per il Pd di Cava de’ Tirreni: a poche settimane dalla scadenza per il deposito delle liste e dei candidati sindaco, nel Partito Democratico del centro mettelliano, c’è, ancora, confusione e, soprattutto, una profonda spaccatura tra chi sostiene il nome di Accarino, come candidato Sindaco, e chi, invece, vuole convergere sulla candidatura del docente universitario Luigi Senatore. Una guerra interna alla quale, per provare a mettere pace, nella giornata di domani, a Cava de’ Tirreni, è atteso l’arrivo del Coordinatore Regionale del Partito Democratico Piero De Luca. La riunione, alla quale prenderanno parte le diverse correnti del Pd di Cava de’ Tirreni, potrebbe servire a trovare un accordo, con la benedizione della Segreteria Provinciale e Regionale del Partito Democratico.

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