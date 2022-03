PAGANI. ATTILIO TORTORA (FDI): “IN PIAZZA SUCCESSO PER IL NOSTRO SONDAGGIO SU AMMINISTRAZIONE DE PRISCO”

Prima delle tre domeniche in piazza per Fratelli d’Italia a Pagani, con i dirigenti e gli iscritti del partito impegnati a raccogliere le firme per la sospensione delle cartelle esattoriali ma anche per distribuire e fare compilare, in maniera completamente anonima, un questionario-sondaggio sull’attuale amministrazione del Sindaco De Prisco.

“Sono molto soddisfatto della prima domenica in Piazza”, sottolinea il Coordinatore Cittadino di Pagani per Fdi Attilio Tortora, “perchè tanti cittadini si sono avvicinati al nostro banchetto e quasi 100 sono stati quelli a compilare il nostro questionario. Lo spirito della nostra iniziativa, è bene sottolinearlo, è quello di parlare con le persone, ascoltare le loro proposte su come migliorare la nostra Città, per poi mettere il dato finale a disposizione dell’attuale amministrazione comunale che, spero, vorrà condividere le esigenze dei cittadini di Pagani. E’ per questa ragione che invito tutti, a partire da domenica prossima, ad avvicinarsi al nostro banchetto per esprimere, in maniera completamente anonima e libera, il proprio parere sull’operato della Giunta De Prisco”.