PAGANI, COMUNALI 2020. CONFERMATA LA CANDIDATURA A SINDACO DI VINCENZO CALCE

È con grande emozione e con un pizzico d’orgoglio che annunciamo la candidatura a Sindaco di Vincenzo Calce, imprenditore da anni impegnato in politica e nel sociale, che ben rappresenta la sintesi delle nostre istanze programmatiche e del nostro desiderio di rinnovamento della classe dirigente locale.

Pur consapevoli del difficile momento storico politico ed amministrativo che attraversa la nostra comunità, siamo sicuri che Vincenzo Calce, con il coinvolgimento di tutti coloro che sanno rimboccarsi le maniche e che credono nelle potenzialità di Pagani, posse avviare un percorso concreto per riportare Pagani al centro della vita politica sociale ed economica regionale, nazionale ed europea. Con impegno, passione e determinazione è possibile voltare pagina e progettare un futuro migliore.

lle diverse forze politiche e civiche, desiderose di i andare oltre lo scenario vissuto in questi ultimi anni, con grande entusiasmo e capacità di sintesi, hanno deciso di condividere proposte ed idee tese al rilancio di Pagani, conferendo a Calce, cui va il nostro in bocca al lupo, il ruolo di guida della coalizione.

È tempo di mettere da parte visioni egoistiche e miopi della gestione della cosa pubblica che, per anni, hanno regalato la nostra città a fanalino di cosa dell’Agro Nocerino Sarnese. È tempo di riappropriarsi della nostra identità, delle nostre risorse, per dare un governo stabile a Pagani e progettare per essa un futuro migliore. Puc e Siad con riqualificazione del centro storico, risanamento delle casse dell’ente con conseguente rimodulazione della pianta organica, rilancio del mercato ortofrutticolo, sono solo alcuni dei punti del.programma che segneranno la rinascita del nostro territorio.

I coordinatori delle liste

Anna Rosa Sessa

Santino Ruggiero

Aniello Califano

Valentina Capossela

Gianfranco Maiorino

Francesco Cuccurullo

Eugenio Giliberti