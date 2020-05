PAGANI. COMUNALI 2020, DE PRISCO FA UN PASSO AVANTI: “AL LAVORO CON DUE LISTE CIVICHE”

Lello De Prisco, già candidato a sindaco alle Comunali dello scorso anno a Pagani, eletto consigliere comunale ma unico a dimettersi dopo le prime difficoltà nel funzionamento del Consiglio e della Giunta, ha deciso di tornare in campo anche per le prossime comunali nel centro dell’agro. E, dopo un lungo periodo di gioco tattico, svela le sue prime mosse in vista dell’appuntamento con le elezioni Comunali.

“Da domani”, dichiara Lello De Prisco ad agendapolitica.it, “inizio a lavorare alle due liste, Pagani Protagonista e Disegno Pagani, poi incontrerò anche gli altri esponenti civici della città di Pagani, Desiderio e Ferraioli, per un confronto sul futuro della nostra città”.

De Prisco, dunque, rompe gli indugi ed annuncia l’inizio della nuova campagna elettorale che, stando a quanto dichiarato qualche settimana fa, non vedrà in campo l’ex sindaco Gambino.