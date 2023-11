PARCO DEL CILENTO, L’E’ TUTTO DA RIFARE: GLI ERRORI DEL PD DI ALFIERI BOCCIATI DAL MINISTERO

L’e’ tutto da rifare: l’elezione dei membri del Direttivo del Parco Nazionale del Cilento è stata annullata dal Ministro dell’Ambiente per violazione del rispetto delle quote rosa. Il Partito Democratico del Presidente della Provincia Alfieri, ampiamente maggioritario nei Comuni chiamati al voto per eleggere i membri del Direttivo, pur essendo a conoscenza dell’obbligo di eleggere almeno due donne sui quattro membri elettivi, ha voluto forzare la mano indicando ben 4 nomi maschili. In pochi giorni, la delibera è arrivata sul tavolo del Ministro Frattin che ha rispedito tutto al mittente, chiedendo, in maniera palese, di rispettare la norma sulle quote rosa. Ed ora bisognerà fissare, nuovamente, l’assemblea elettiva, trovare nuovi equilibri, chiedere – ed è questa la parte piu’ delicata – a qualche uomo di fare un passo indietro per lasciare spazio ad almeno due donne. Il tutto alla vigilia delle elezioni provinciali del prossimo 20 Dicembre. Con il Pd del Cilento che è in totale subbuglio.

